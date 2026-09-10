La Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad realizaron una serie de operativos de control en talleres mecánicos del barrio Libertad, que derivaron en la clausura de cuatro establecimientos y la aprehensión de un hombre, en el marco de acciones destinadas a prevenir delitos vinculados al automotor.

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Los procedimientos contaron con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de la Comisaría Sexta, y se desarrollaron sobre locales dedicados a la reparación de vehículos, motovehículos y bicicletas, donde se verificaron condiciones de habilitación, salubridad y seguridad edilicia.

En uno de los comercios inspeccionados, ubicado en Libertad 7600, las autoridades constataron la falta de habilitación municipal y detectaron dos motovehículos y un motor eléctrico con la numeración registral suprimida, por lo que se procedió a su secuestro. En ese contexto, un hombre fue aprehendido e imputado por encubrimiento por supresión de numeración registral en concurso real, quedando alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

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En el resto de los procedimientos, se dispuso la clausura de un taller mecánico que no contaba con matafuegos ni disyuntor diferencial, así como de un local de chapa y pintura con cableado eléctrico expuesto y sin habilitación. Además, en otro establecimiento se intimó al responsable a cesar las actividades hasta regularizar su situación administrativa.

Las acciones fueron planificadas en el marco de una mesa de articulación institucional que integran áreas municipales, la Superintendencia de Policía, la Jefatura Departamental y la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA), con el objetivo de reforzar los controles en zonas donde se detectan irregularidades vinculadas al circuito ilegal de autopartes.

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