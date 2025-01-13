Encuentran en un taller mecánico un auto robado hace más de cuatro años en Lomas de Zamora
Ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia. El propietario del local sufrió la apertura de una causa por encubrimiento.
Ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia. El propietario del local sufrió la apertura de una causa por encubrimiento.
El lugar no contaba con habilitación municipal. Fueron imputadas dos personas.
En el lugar, ubicado en Martínez de Hoz al 632, secuestraron autopartes e imputaron al dueño.
Los bomberos trabajaron durante varias horas en el lugar para controlar las llamas, pero los vehículos quedaron destruidos. Tras ello, el hombre fue detenido.
El operativo de la Municipalidad ocurrió en Cerrito 3770.