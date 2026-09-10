Mar del Plata busca saxofonista para integrar la Banda Municipal de Música
El concurso abierto estará destinado a ejecutantes de saxofón contralto en Mi bemol. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico del 5 al 9 de octubre y el título terciario con orientación musical no será excluyente.
La Municipalidad de General Pueyrredon abrirá una convocatoria para cubrir un cargo de músico de fila en la Banda Municipal de Música, destinada específicamente a ejecutantes de saxofón contralto en Mi bemol.
El concurso, impulsado a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), recibirá inscripciones desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre de 2026, inclusive. Todo el procedimiento deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico.
Entre las condiciones para participar se encuentran cumplir con los requisitos de ingreso a la administración municipal establecidos en los artículos 3° y 68° de la Ley 14.656 y acreditar idoneidad para desempeñar el puesto. Los aspirantes que posean un título terciario con orientación musical podrán incorporarlo a sus antecedentes, aunque no será un requisito excluyente.
Para postularse será necesario descargar las bases y la planilla correspondiente desde el apartado de Concursos de la Municipalidad de General Pueyrredon e ingresar a la carpeta denominada “Concurso Abierto Músico de Fila Banda de Música – Saxofón Contralto Mib”.
Una vez completada la documentación, los interesados deberán enviar la planilla de inscripción junto con el currículum vitae, DNI y los certificados correspondientes a [email protected], correo del Departamento Técnico y Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos.
Para consultas relacionadas con la convocatoria, el Municipio informó que la comunicación también será únicamente por correo electrónico, a través de [email protected].