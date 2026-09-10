La Municipalidad de General Pueyrredon abrirá una convocatoria para cubrir un cargo de músico de fila en la Banda Municipal de Música, destinada específicamente a ejecutantes de saxofón contralto en Mi bemol.

Ads

El concurso, impulsado a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), recibirá inscripciones desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre de 2026, inclusive. Todo el procedimiento deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico.

Entre las condiciones para participar se encuentran cumplir con los requisitos de ingreso a la administración municipal establecidos en los artículos 3° y 68° de la Ley 14.656 y acreditar idoneidad para desempeñar el puesto. Los aspirantes que posean un título terciario con orientación musical podrán incorporarlo a sus antecedentes, aunque no será un requisito excluyente.

Para postularse será necesario descargar las bases y la planilla correspondiente desde el apartado de Concursos de la Municipalidad de General Pueyrredon e ingresar a la carpeta denominada “Concurso Abierto Músico de Fila Banda de Música – Saxofón Contralto Mib”.

Una vez completada la documentación, los interesados deberán enviar la planilla de inscripción junto con el currículum vitae, DNI y los certificados correspondientes a [email protected], correo del Departamento Técnico y Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos.

Ads

Para consultas relacionadas con la convocatoria, el Municipio informó que la comunicación también será únicamente por correo electrónico, a través de [email protected].

Puede interesarte

Ads