El intendente de General Pueyrredon expresó públicamente su respaldo a un efectivo policial que participó de una persecución y cuyo accionar quedó bajo investigación judicial tras un enfrentamiento con un presunto delincuente armado. Neme sostuvo que la Justicia consideró que el efectivo actuó en legítima defensa y afirmó que “el enemigo es el delincuente”.

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A través de una publicación en sus redes sociales, aseguró que el acompañamiento político e institucional debe estar dirigido a los agentes que “cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos”.

Quiero ser muy claro: nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos.



Hoy, durante una persecución, un efectivo se encontró frente a un delincuente armado que, según las… pic.twitter.com/o3K7dZ2d5u — Agustin Neme (@agustin_neme) September 9, 2026

Según señaló Neme, durante la persecución el policía se encontró frente a un sospechoso armado que, de acuerdo con las actuaciones realizadas, lo apuntó con un arma de fuego. En ese contexto, indicó que la Justicia entendió que el efectivo actuó en legítima defensa y, por ese motivo, no ordenó su detención.

“El proceso de investigación seguirá su curso, como corresponde”, afirmó el jefe comunal, aunque remarcó que no dejarán solos a quienes “ponen el cuerpo para defender a los marplatenses”.

En el mismo mensaje, Neme sostuvo que buscan transmitir una señal clara a los vecinos que trabajan, cumplen las normas y desean vivir con tranquilidad. “Queremos que sepan de qué lado estamos”, expresó.

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Finalmente, ratificó su postura de respaldo a las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro del marco legal. “El enemigo es el delincuente. Al policía que actúa dentro de la ley, todo nuestro respaldo”, concluyó.

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