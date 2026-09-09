La lista Abogados por la Libertad realizará su lanzamiento oficial este jueves 10 a las 17:00 en el Complejo La Normandina de Mar del Plata, donde presentará su propuesta para competir en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, con la participación del candidato Luis Palomino.

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El acto contará con una disertación de Luis Palomino, quien expondrá los lineamientos centrales del espacio y sus objetivos institucionales en relación con el funcionamiento del órgano encargado de la selección y control del Poder Judicial.

Según se informó, la iniciativa reúne a profesionales del derecho con el objetivo de fortalecer la representación de la abogacía en el Consejo, promoviendo una agenda centrada en la independencia judicial y el funcionamiento eficiente de las instituciones.

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La elección de Mar del Plata como sede del lanzamiento responde a una estrategia de alcance federal orientada a consolidar vínculos con matriculados y colegios profesionales del interior del país, en el marco del proceso electoral del organismo.

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