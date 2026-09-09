Un operativo realizado en Parque Camet terminó con el secuestro de motos y controles a motociclistas que realizaban maniobras peligrosas. El procedimiento se llevó adelante luego de una denuncia que alertó sobre picadas y prácticas de stunt dentro del parque.

Ads

Puede interesarte

Desde la Municipalidad de General Pueyrredón, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), se realizan controles diarios en distintos puntos del Partido con el objetivo de prevenir y detectar conductas que puedan poner en riesgo la seguridad vial y alterar el orden en el espacio público. Durante el operativo, los agentes detectaron motociclistas que realizaban maniobras que podían poner en riego a otras personas. Además, algunos de los conductores no contaban con la documentación necesaria para circular.

Los controles forman parte de las medidas que lleva adelante el Municipio para evitar este tipo de prácticas en la vía pública y en espacios concurridos. Además, se informó que los operativos continuarán para prevenir maniobras peligrosas y reforzar la seguridad de quienes circulan por estos espacios

Ads

Ads