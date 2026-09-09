El tránsito en la intersección de la avenida Félix U. Camet y la avenida Constitución sumó un nuevo incidente vial durante la jornada de este miércoles.

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Tres vehículos protagonizaron una colisión en cadena que requirió la intervención del personal del Comando de Patrullas y de la Dirección de Tránsito municipal.

El choque se produjo por causas que se intentan establecer e involucró a un Ford Territory azul guiado por una mujer de 46 años, un Ford Ka negro conducido por una mujer de 57 y un Mercedes Benz al mando de un hombre de 59 años.

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A pesar de la violencia del impacto y los daños materiales en las unidades, los tres conductores resultaron completamente ilesos.

En el lugar de los hechos, los inspectores de Tránsito realizaron las pruebas de alcoholemia correspondientes, arrojando resultado negativo de 0,0 g/l en todos los involucrados. Asimismo, los agentes procedieron a labrar una acta de infracción administrativa a la conductora del Ford Ka al constatar que circulaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida.

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