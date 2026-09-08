A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que evalúe y lleve a cabo distintas medidas con relación a la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal.

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En ese contexto, se reclamó la “pronta reparación, arreglo o puesta en funcionamiento del sistema de calefacción del establecimiento, a fin de brindar condiciones idóneas a trabajadores y concurrentes”. Además, se requirió “la extensión del horario de atención al público, garantizando el acceso vespertino a estudiantes y vecinos de la ciudad”.

En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde el kirchnerismo se indicó que “la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal fue creada mediante Ordenanza Nº8126 en el año 1991, con el objetivo de organizar y mejorar los servicios bibliotecarios municipales, constituyéndose como un espacio central de acceso a la información y la cultura”.

A su vez, se señaló que “forma parte de la red de Bibliotecas Municipales, consideradas unidades de información de acceso público, en su mayoría gratuitas lo que garantiza el acceso democrático al conocimiento. El edificio del Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en la intersección de 25 de mayo y Catamarca, alberga la Biblioteca Leopoldo Marechal, además de salas teatrales y espacios destinados a exposiciones y actividades culturales, constituyéndose como un polo cultural de relevancia en la ciudad”.

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A continuación, el bloque de ediles opositores afirmó que “dichas instituciones proveen acceso a expresiones documentales de todas las disciplinas, fomentando el diálogo intercultural y promoviendo la diversidad cultural a través de la información”.

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“La Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal es reconocida como un espacio de gran valor cultural para los vecinos del Partido de General Pueyrredon, constituyéndose como un punto de referencia para la comunidad. Las bibliotecas públicas cumplen un rol central como espacios comunitarios no sólo para el acceso a la lectura, sino también como ámbitos de encuentro, socialización y formación”, añadieron.

En ese sentido, los concejales K remarcaron que “es deber del Honorable Concejo Deliberante velar por el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura, promoviendo políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de estos espacios públicos”.

“Los vecinos y frecuentes asistentes a la institución han manifestado su inquietud respecto a las deficientes condiciones de habitabilidad edilicia, puntualmente por la falta de un sistema de calefacción adecuado para afrontar las jornadas invernales. Asimismo se ha expresado la preocupación respecto del reducido horario de atención de la Biblioteca, teniendo en cuenta que la misma finaliza su atención alrededor de las 14:45 horas, lo que dificulta el acceso a estudiantes que cursan jornada extendida o que egresan de los establecimientos educativos en horario vespertino”, agregaron.

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Al mismo tiempo, puntualizaron que “dicha limitación horaria, sumada a la falta de climatización adecuada, condiciona gravemente la posibilidad de concurrir a la biblioteca para la consulta de material bibliográfico o la utilización de sus salas de estudio, afectando directamente su función educativa y social”.

“Resulta urgente abordar las reparaciones necesarias en las instalaciones y ampliar el horario de atención de la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal a fin de garantizar condiciones dignas de permanencia y un mayor acceso para toda la comunidad”, concluyeron desde la oposición.