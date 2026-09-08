La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante una capacitación destinada a docentes de distintos niveles educativos, con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para el abordaje de conflictos y situaciones de violencia dentro de las escuelas.

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La actividad se desarrolló durante dos jornadas en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata y estuvo a cargo del especialista Alejandro Nato, profesional de reconocida trayectoria internacional en mediación y resolución alternativa de conflictos.

La propuesta convocó a docentes de distintos sectores y niveles, con una participación especialmente orientada a integrantes del sistema educativo municipal. Durante el encuentro se trabajó sobre diferentes estrategias para afrontar situaciones conflictivas y controversias que pueden surgir en la vida cotidiana de las instituciones.

El secretario de Educación de General Pueyrredon, Fernando Rizzi, destacó la importancia de acompañar a los docentes y brindarles recursos que les permitan actuar frente a escenarios que muchas veces requieren intervenciones específicas.

“Estamos convocando a docentes de todos los niveles, del sector público y del sector privado, básicamente docentes municipales, que se están formando en resolución alternativa de conflictos”, explicó Rizzi.

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El funcionario señaló que la iniciativa responde a la necesidad de generar mayor contención para los equipos docentes y capacitarlos en el abordaje de situaciones que pueden alterar la convivencia escolar.

En ese sentido, remarcó que las escuelas atraviesan diariamente diferentes tipos de conflictos y que resulta fundamental que quienes forman parte de las comunidades educativas cuenten con herramientas para intervenir de manera adecuada.

“La necesidad es generar contención en el docente, generar capacitación en el abordaje de situaciones no deseadas, conflictivas, que se presentan en los establecimientos escolares”, sostuvo.

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La capacitación apuntó así no solamente a trabajar sobre el conflicto una vez que se produce, sino también a fortalecer las capacidades de los equipos para prevenir situaciones, mejorar la convivencia y encontrar mecanismos alternativos de resolución.

Rizzi explicó que uno de los principales objetivos es que los docentes puedan incorporar criterios y herramientas concretas que les permitan determinar cómo proceder ante distintas circunstancias.

“La posibilidad de que tengan herramientas para saber cómo proceder, cómo actuar, cómo afrontar estas situaciones que se dan cotidianamente”, señaló el secretario.

La presencia de Alejandro Nato permitió además incorporar una mirada especializada sobre la mediación y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, áreas que adquieren particular relevancia dentro de las instituciones educativas, donde la convivencia involucra a docentes, estudiantes, familias y equipos directivos.

Desde la Secretaría de Educación destacaron que este tipo de instancias de formación forman parte de una política de acompañamiento a los trabajadores de la educación, especialmente frente a situaciones que pueden generar tensión y demandar intervenciones institucionales.

En ese marco, Rizzi planteó que la capacitación constituye también una manera de reforzar la presencia del Estado municipal frente a las dificultades que atraviesan los docentes en su tarea cotidiana.

“Es una forma de acompañar a nuestros docentes, de formarlos, de capacitarlos, de darles herramientas y de sentir que el municipio está presente en sus situaciones de conflicto”, concluyó.