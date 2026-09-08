El sistema universitario realizará este martes 8 de septiembre un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de un reclamo nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Así lo informó Victoria Schadwill, secretaria adjunta de APU, quien explicó que la medida fue convocada por el frente nacional que reúne a las federaciones docentes y no docentes de las universidades.

El principal reclamo apunta a que se aplique la normativa aprobada por el Congreso y se actualicen los salarios de trabajadores docentes y no docentes, además de las becas universitarias.

“No estamos hablando de un aumento salarial que estamos solicitando, estamos solicitando recuperar todo lo perdido desde diciembre de 2023”, sostuvo Schadwill. También señaló que existe una medida cautelar favorable vinculada con la actualización de los ingresos por tratarse de una cuestión alimentaria.

El plan de lucha podría continuar durante las próximas semanas. Según indicó la dirigente, se encuentra en preparación una Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre en caso de que el Gobierno no avance con la implementación de la ley.

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Además, el próximo 17 de septiembre se realizará una nueva reunión paritaria nacional. Para esa jornada también está prevista una concentración frente al Palacio Pizzurno, donde tendrá lugar la negociación.

Por su parte, el sector no docente tendrá este miércoles una reunión de Consejo Directivo convocada por la FATUN, que reúne a trabajadores de las universidades nacionales. Allí se analizará la situación y se definirán los próximos pasos dentro del conflicto.

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