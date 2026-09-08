Una profunda tristeza atraviesa a Mar del Plata tras conocerse el fallecimiento de Keyla, la pequeña hincha de Aldosivi de 7 años que luchaba contra el cáncer y cuya historia había movilizado a toda la comunidad.

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La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de cariño y acompañamiento para sus seres queridos.

En las últimas semanas, Keyla había podido cumplir uno de sus grandes sueños: acercarse al predio de Aldosivi, conocer a los jugadores y compartir un momento inolvidable con el plantel y el cuerpo técnico.

Durante aquella jornada recorrió las instalaciones, se fotografió y abrazó con los futbolistas y recibió una camiseta del Tiburón con su nombre, firmada por los jugadores.

Pero su vínculo con el club tuvo un momento todavía más especial. En el último partido de Aldosivi, ante Banfield, Keyla salió a la cancha junto a los jugadores, en una escena que emocionó a todos los presentes en el estadio José María Minella.

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Su historia había generado una enorme muestra de solidaridad entre los marplatenses, que acompañaron a Keyla y a su familia durante el difícil momento que atravesaban.

Este lunes llegó la noticia más dolorosa. Keyla murió después de atravesar durante más de tres años una dura enfermedad.

La pequeña se fue habiendo cumplido uno de sus grandes sueños: estar cerca de Aldosivi y de los colores que tanto amaba. Su sonrisa, su camiseta y aquella salida a la cancha junto al plantel quedarán como un recuerdo imborrable para todos.

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