La Cooperativa Colonia Ferrari, ubicada en la localidad de Las Armas, partido de Maipú, produjo y entregó 450 litros de leche Matria que fueron destinados a espacios comunitarios del Movimiento Evita en distintos barrios de Mar del Plata.

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Matria es una leche entera pasteurizada, homogeneizada y agroecológica, elaborada sin dilución ni aditivos. El proyecto busca agregar valor a la producción de tambos de pequeña y mediana escala y, al mismo tiempo, impulsar nuevas cuencas lácteas en la provincia de Buenos Aires.

La entrega se realizó en un contexto marcado por la caída del consumo de alimentos básicos. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) aportados por la organización, durante el primer cuatrimestre de 2026 las ventas internas de productos lácteos registraron una baja del 1,5% en volumen, mientras que medidas en litros de leche equivalente la retracción fue del 2,1% interanual.

El sector ya había atravesado una fuerte caída durante 2024, cuando el consumo de lácteos retrocedió cerca de un 10%. Durante 2025 se produjo una recuperación parcial, aunque los niveles todavía permanecen por debajo de los registros históricos.

Colonia Ferrari está integrada por familias que trabajan de manera cooperativa en la producción agroecológica. Además de leche, elaboran quesos, mozzarella y dulce de leche bajo la marca Matria, que luego comercializan y distribuyen en distintos puntos del territorio bonaerense.

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Desde el Movimiento Evita destacaron la articulación entre la producción cooperativa y los espacios barriales. “En momentos donde cada vez cuesta más llenar la mesa, tenemos que discutir también cómo producimos y cómo distribuimos los alimentos. Esta experiencia demuestra que hay una economía que puede poner el trabajo y las necesidades de nuestra comunidad en el centro”, expresó Facundo “Apache” Villalba, referente de la organización.

La iniciativa apunta a sostener redes de producción y distribución comunitaria y a vincular el trabajo de las familias cooperativistas con espacios que brindan asistencia en distintos barrios de Mar del Plata.

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