Una propiedad de Mar del Plata fue allanada por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación por un presunto pago de coimas relacionado con Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), empresa estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

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La investigación comenzó luego de que una auditoría interna detectara una serie de irregularidades tras un cambio de autoridades. De acuerdo con la hipótesis judicial, un alto directivo de la empresa habría acordado recibir US$200.000 a cambio de condonar una deuda que otra firma mantenía con el astillero.

La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7. En mayo, el magistrado delegó parte de la investigación en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal, que avanzó con análisis financieros, informáticos y cruces de información.

A partir de esas tareas fueron identificados cinco domicilios presuntamente vinculados con la maniobra: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los procedimientos y dos personas mayores de edad quedaron imputadas.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron US$367.110, hallados entre un domicilio particular y una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. Esta última quedó clausurada e inhabilitada por orden judicial.

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También fueron incautados cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito vinculado con una suma en moneda extranjera. Además, se secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.

Todos los elementos quedaron a disposición del juzgado interviniente en la investigación, caratulada como “Cohecho”.

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