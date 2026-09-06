Durante septiembre, cargar combustible en Mar del Plata puede resultar más económico para quienes aprovechen las promociones vigentes ofrecidas por bancos, billeteras virtuales y compañías petroleras. Los beneficios llegan hasta el 30% de descuento y, en determinados casos, contemplan importantes topes de reintegro.

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Las propuestas tienen alcance nacional y pueden utilizarse en estaciones adheridas de la ciudad. YPF, Shell y AXION energy, todas con presencia en Mar del Plata, aparecen entre las compañías contempladas en distintos programas bancarios.

Uno de los beneficios más altos corresponde a clientes Selecta de Banco Macro, que pueden obtener hasta un 30% de ahorro en YPF bajo las condiciones establecidas por la entidad. También existen alternativas para usuarios de Santander, Galicia, ICBC, Comafi y Banco Ciudad, entre otros bancos.

En algunos casos, los descuentos se aplican determinados días de la semana y requieren pagar con tarjetas específicas o mediante aplicaciones y billeteras digitales. Por ese motivo, no todas las estaciones ni todas las cargas permiten alcanzar el porcentaje máximo anunciado.

YPF también mantiene beneficios vinculados con su propia aplicación. Dependiendo de las condiciones de cada promoción, los usuarios pueden acceder a descuentos adicionales o combinarlos con determinadas ventajas bancarias, siempre que las bases de cada programa permitan la acumulación.

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Shell y AXION energy cuentan asimismo con promociones asociadas a diferentes entidades financieras y medios de pago, por lo que los conductores marplatenses tienen distintas alternativas para reducir el gasto mensual en combustible.

Otro de los puntos a tener en cuenta son los topes. Los reintegros no son ilimitados: cada banco establece un máximo semanal o mensual y, una vez alcanzado, las cargas posteriores dejan de generar devolución hasta el comienzo de un nuevo período.

Las promociones difundidas para septiembre permiten alcanzar, bajo determinadas condiciones y acumulando los beneficios correspondientes, reintegros que pueden llegar hasta los $100.000. Sin embargo, ese monto no representa una devolución automática por una única compra ni está disponible para todos los usuarios.

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Antes de cargar en Mar del Plata, resulta conveniente consultar si la estación elegida se encuentra adherida, verificar qué día rige el beneficio y comprobar el medio de pago requerido. También es importante revisar el porcentaje y el tope de devolución correspondiente a cada banco.

En un contexto en el que el combustible representa uno de los principales gastos asociados al uso cotidiano del automóvil, las promociones de septiembre ofrecen a los marplatenses una posibilidad de reducir el costo de las cargas, especialmente para quienes organizan sus compras según los días y medios de pago con mayores beneficios.

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