Mar del Plata tendrá este domingo 6 de septiembre una jornada fría, con abundante nubosidad y temperaturas que permanecerán bajas durante todo el día.

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La temperatura máxima se ubicará entre los 7°C y 8°C, mientras que la mínima podría descender hasta los 2°C a 4°C.

Durante la mañana predominará el cielo nublado y el termómetro se mantendrá cerca de los 4°C y 6°C. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde se alcanzarán los valores más altos de la jornada, aunque el ambiente continuará fresco.

En cuanto al viento, durante las primeras horas se prevé que sople principalmente del sur y sudoeste, con velocidades que rondarán los 10 a 20 km/h, aunque podrá presentar valores superiores de manera puntual. Con el correr de la tarde perderá intensidad y hacia la noche se esperan condiciones mucho más calmas.

La humedad se moverá aproximadamente entre el 53% y el 77% a lo largo del domingo. Los valores más bajos se registrarían durante la tarde, mientras que volverán a incrementarse con el descenso de la temperatura hacia la noche.

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De esta manera, el primer domingo de septiembre estará caracterizado por el frío y las nubes, con temperaturas invernales que se mantendrán durante buena parte de la jornada.

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