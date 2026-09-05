Los tiempos de espera frente a un semáforo podrían dejar de depender exclusivamente de una programación establecida. Mar del Plata comenzará a probar una tecnología que utiliza inteligencia artificial para analizar el tránsito y adaptar el funcionamiento de las señales según el movimiento vehicular.

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La primera experiencia se desarrollará en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores. Allí, el Municipio llevará adelante una prueba piloto para determinar el desempeño de los denominados semáforos adaptativos.

El proyecto, impulsado a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), prevé instalar cámaras que detectarán y contabilizarán los vehículos que circulen en los cuatro movimientos del cruce. Además, el controlador que actualmente regula los semáforos será reemplazado por un equipo capaz de procesar la información recolectada.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. Durante un período inicial de al menos dos semanas, las cámaras se dedicarán a obtener datos mientras las luces continuarán operando con sus horarios habituales. Esa información servirá para alimentar y poner a punto el sistema de inteligencia artificial.

Una vez superada esa instancia, comenzará la fase adaptativa. La tecnología podrá intervenir sobre los tiempos semafóricos teniendo en cuenta las condiciones del tránsito detectadas en el momento, en lugar de mantener únicamente ciclos previamente establecidos.

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Todo el proceso estará supervisado por los equipos de Ingeniería de Tránsito, que analizarán el funcionamiento de la herramienta y los resultados obtenidos antes de evaluar sus alcances.

Con esta experiencia, el Municipio busca incorporar nuevas tecnologías a la gestión vial, contar con datos más precisos sobre la circulación y estudiar alternativas para optimizar el funcionamiento de la red semafórica de Mar del Plata.

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