Mar del Plata tendrá este sábado 5 de septiembre una jornada marcada por el frío, el viento y la inestabilidad. Tras revisar los pronósticos actualizados, las temperaturas previstas se ubican aproximadamente entre los 5°C de mínima y los 8°C de máxima, aunque otros modelos elevan el techo hasta los 9°C o 10°C.

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Durante la mañana se esperan alrededor de 6°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 2°C por efecto del viento. La humedad será alta en las primeras horas, con registros de entre 77% y 85%, y luego irá disminuyendo progresivamente durante el día.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la temperatura alcanzará los 8°C, pero la sensación térmica podría mantenerse cerca de los 3°C. La humedad rondará el 72% al mediodía y bajará hacia valores próximos al 60% durante la tarde.

Uno de los aspectos más destacados será el viento. Soplará inicialmente del sudoeste y luego rotará hacia el sector sur, con velocidades sostenidas de aproximadamente 25 a 36 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 36 y 45 km/h, por encima de los 22 km/h previstos inicialmente.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman probabilidades que alcanzan el 41% en algunos momentos del día.

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El cielo presentará abundante nubosidad durante buena parte de la jornada, con períodos de precipitaciones débiles o chaparrones. Hacia la noche, la temperatura volverá a ubicarse alrededor de los 6°C, con viento del sur todavía presente y humedad nuevamente en aumento.

Así, el sábado se perfila como uno de los días más fríos del comienzo de septiembre, con necesidad de abrigo y un escenario más inestable y ventoso de lo que indicaban las primeras previsiones.

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