Vecinos de distintos barrios del sudoeste de Mar del Plata realizarán hoy desde las 17:30 un segundo “cartelazo” en la intersección de Fortunato de la Plaza y Polonia, ante la falta de respuestas por parte de la Municipalidad a sus reclamos vinculados a infraestructura urbana, servicios básicos y transporte público.

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La convocatoria reúne a residentes de los barrios Las Heras, Bosque Grande, Pueyrredon, Parque Palermo y Fortunato de la Plaza, quienes ya habían concretado una primera jornada de visibilización sin obtener, según señalaron, un plan de trabajo ni soluciones concretas por parte del Ejecutivo local.

Entre los principales reclamos se enumeran el mejoramiento de calles, la ampliación de la iluminación pública, la atención primaria de la salud, el cumplimiento de frecuencias del transporte, la erradicación de basurales, la regularización del servicio de recolección de residuos, la urbanización de sectores vulnerables y la expansión de redes de agua y cloacas.

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Sobre la experiencia previa, los autoconvocados expresaron que “nos organizamos, reclamamos, presentamos pedidos y salimos a la calle. El primer ‘cartelazo’ fue exitoso porque logramos que nuestra realidad se conociera, pero seguimos esperando respuestas concretas del Municipio”.

En paralelo, los frentistas destacaron la apertura de una mesa de diálogo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde participarán de un encuentro con autoridades. En ese sentido, señalaron: “Valoramos que desde la Provincia hayan escuchado el reclamo y se haya abierto una mesa de trabajo. Ahora esperamos que esa reunión permita avanzar en soluciones concretas para los barrios”.

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