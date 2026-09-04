El Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad informó que intervino en lo que va del año en 8244 denuncias realizadas por vecinos contra delincuentes e irregularidades en el espacio público. Las situaciones reportadas ingresaron a través del canal oficial de atención vía WhatsApp al número 223 3406177, operativo durante las 24 horas.

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Entre las contravenciones y delitos detectados en los despliegues territoriales se registraron episodios donde los involucrados exigían dinero, amenazaban con dañar vehículos, ejercían violencia verbal, solicitaban montos fijos por estacionar y consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, derivando en la confección de 10.767 actas de ordenamiento urbano.

Asimismo, en el marco de los controles preventivos se logró la aprehensión de 347 personas por distintos motivos, entre los cuales se destacan sujetos con pedidos de captura vigentes.

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Durante el transcurso de agosto, la fuerza comunal registró un total de 777 denuncias de residentes, labró 1492 actas administrativas y concretó 24 aprehensiones. Desde el Ejecutivo local recordaron a la comunidad que cualquier hecho irregular en la vía pública puede reportarse en forma permanente enviando la ubicación exacta y detalles del incidente al WhatsApp municipal.

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