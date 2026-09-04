La Municipalidad, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), inició hoy una prueba piloto en la intersección de Juan B. Justo y De los Trabajadores, mediante la instalación de un sistema de semáforos adaptativos gestionados con Inteligencia Artificial.

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El operativo, desarrollado por el área de Ingeniería de Tránsito, contempla la colocación de cámaras de detección y conteo vehicular en los cuatro accesos del cruce, junto con el reemplazo del controlador tradicional por un dispositivo tecnológico capaz de procesar datos en tiempo real. El objetivo es optimizar la circulación a partir de la lectura dinámica del flujo vehicular.

En una primera etapa, que se extenderá por al menos dos semanas, el sistema mantendrá las frecuencias y prioridades habituales de los semáforos mientras se recopila información sobre el comportamiento del tránsito en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

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Posteriormente, y una vez procesados los datos, se avanzará hacia la implementación del modo adaptativo, que permitirá ajustar automáticamente los tiempos de señalización bajo supervisión técnica municipal.

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