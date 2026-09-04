La Cámara de Balnearios y Afines de Santa Clara expresó su preocupación por el incremento de los costos operativos del sector y señaló que “el principal problema son los guardavidas”, en el marco de la difusión de las tarifas para la temporada de verano 2026/2027 en Mar del Plata y la región.

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En Punta Mogotes, el Balneario 12 estableció la temporada completa en 3.600.000 pesos, con opciones de enero a 2.000.000 de pesos, febrero a 1.700.000 pesos, alquiler diario a 80.000 pesos y cochera diaria a 15.000 pesos.

En la zona de La Perla, una carpa para seis personas y dos invitados se ofrece a 4.700.000 pesos en efectivo, 5.000.000 de pesos por transferencia y 5.200.000 pesos con tarjeta, mientras que la cochera de temporada asciende a 1.000.000 de pesos para el período comprendido entre el 12 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

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En los paradores del sur se registran los valores más altos. En Cabo Largo, un toldo Guarum para ocho personas con dos cocheras cuesta 6.000.000 de pesos al contado o cuatro cuotas de 1.650.000 pesos, mientras que la opción para doce personas con tres cocheras asciende a 8.100.000 pesos al contado o cuatro cuotas de 2.315.000 pesos sin IVA, superando los 11,2 millones en modalidad financiada.

Los concesionarios sostienen que los aumentos responden a costos fijos de armado, mantenimiento, seguridad e insumos dolarizados, además del impacto del servicio de guardavidas, cuya escala salarial para 2026 fija haberes entre 2,4 y 4,5 millones de pesos mensuales, con un máximo de 6,3 millones en cargos jerárquicos. A esto se suman cargas sociales, equipamiento e indumentaria, en un esquema de alta estacionalidad donde la inversión se concentra en pocos meses.

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