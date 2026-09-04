El Concejo Deliberante de General Pueyrredon declaró a la Guardia Nacional del Mar como Patrimonio Cultural Inmaterial del Partido de General Pueyrredon, mediante la Ordenanza Nº21.081/26, en reconocimiento a su trayectoria artística y cultural de relevancia nacional e internacional.

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La medida establece además su incorporación al Programa de Protección y Difusión del Patrimonio Intangible del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). La distinción fue entregada en el Recinto de Sesiones en un acto encabezado por el presidente del cuerpo, Emiliano Recalt, junto a autoridades municipales, concejales y representantes de la institución.

La Guardia Nacional del Mar fue creada en 1969 por Norma y Luis Magrini con el objetivo de promover turísticamente a Mar del Plata. Su debut se produjo el 7 de diciembre de ese año durante la Fiesta del Mar, con un elenco inicial de ochenta jóvenes. Actualmente, la formación es dirigida por Alejandro Magrini y continúa participando en desfiles y guardias de honor en distintos puntos del país.

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Durante la ceremonia, Recalt destacó la importancia histórica de la agrupación y su vínculo con la identidad local. “Es muy emotivo que estén todos acá, resulta muy significativo para Mar del Plata. Estamos hablando de 1969, cuando se cristalizó el espíritu de mostrar las bondades sociales, culturales y deportivas de la ciudad. Su crecimiento la llevó a recorrer el país… Por eso, se aprobó esta iniciativa por unanimidad”, señaló.

Por su parte, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, subrayó el rol de la institución en la vida cultural de la ciudad: “Sólo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, que están siempre al pie del cañón acompañando. Son un símbolo de la ciudad. Se nota el trabajo que hay detrás de cada una de sus presentaciones”.

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Al recibir la distinción, el director de la agrupación, Alejandro Magrini, manifestó su emoción por el reconocimiento al señalar que se trató de “un momento muy importante para nosotros; nos están regalando algo muy lindo, que nos hace sentir orgullosos. Estamos juntos, somos familia y todo el tiempo estamos gestionando para seguir vigentes”.

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