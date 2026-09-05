La Asociación Civil Poniendo el Alma, entidad que gestiona el Hogar Mahatma, ultima los preparativos para la realización del Primer Congreso Internacional “Abrazando Infancias y Adolescencias”, que se llevará a cabo este lunes 7 y martes 8 en Mar del Plata.

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Bajo el lema Cuando una infancia es cuidada, una adolescencia se vuelve posible, el encuentro se desarrollará en el Hotel UTHGRA Presidente Perón (Tucumán 2662), y contará con modalidad presencial y transmisión en streaming para participantes de Argentina y del exterior.

El congreso está destinado a profesionales de la salud, educación, trabajo social y estudiantes de disciplinas afines. Participarán especialistas de Argentina, España y Chile, y se abordarán cinco ejes principales: salud integral en la primera infancia y daño temprano; institucionalización; adopción y familias solidarias; salud mental y consumos problemáticos en la adolescencia; y desafíos del sistema educativo.

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La apertura estará a cargo de la directora del Hogar Mahatma, Giselle Continanzia, junto al psicólogo y escritor Alejandro Schujman. El cierre del evento contará con la exposición del doctor Marcelo Molina. Desde la organización destacan que el objetivo del congreso es fortalecer redes de cuidado, prevención y abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad en la infancia.

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