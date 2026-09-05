Habilitaron la venta de pasajes en tren a Mar del Plata para octubre y noviembre
Quienes planeen viajar a la ciudad durante la primavera ya pueden reservar sus boletos desde Constitución. Las tarifas arrancan en $25.000 y habrá servicios regulares y un refuerzo durante los fines de semana.
Con la mirada puesta en los próximos meses de primavera, ya se encuentran disponibles los pasajes de tren para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata durante octubre y noviembre.
La venta quedó habilitada este viernes y los boletos pueden adquirirse de manera online a través del sistema de Trenes Argentinos o presencialmente en las estaciones habilitadas.
Para el recorrido entre Plaza Constitución y Mar del Plata, las tarifas parten desde los $25.000 en primera y $30.000 en pullman.
En cuanto al cronograma, de lunes a viernes habrá una salida desde Constitución a las 7.30, con paradas en las estaciones intermedias. También habrá un servicio a las 14.17 los lunes y viernes, mientras que los sábados partirá a las 14.32 y los domingos a las 14.52.
Para quienes realicen el trayecto inverso, desde Mar del Plata habrá una salida directa a la 1.11 de lunes a viernes. A esto se sumarán servicios a las 14.21 los lunes y viernes, 14.36 los sábados y 14.57 los domingos, estos últimos con paradas intermedias.
Además, durante los fines de semana funcionará un refuerzo directo: partirá desde Constitución los viernes a las 17.08 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 22.53.
El servicio ferroviario entre ambas ciudades funciona todos los días y el viaje tiene una duración estimada de alrededor de seis horas, dependiendo del tipo de recorrido.
Los pasajeros también deben tener en cuenta que los boletos son personales e intransferibles y que deberán acreditar su identidad al momento del viaje. Trenes Argentinos mantiene, además, un 40% de descuento para jubilados y pensionados en los servicios de larga distancia.
Con la apertura de la venta para octubre y noviembre, quienes tengan previsto visitar Mar del Plata durante la primavera ya pueden organizar con anticipación su viaje y asegurar lugar en los servicios disponibles.