Con la mirada puesta en los próximos meses de primavera, ya se encuentran disponibles los pasajes de tren para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata durante octubre y noviembre.

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La venta quedó habilitada este viernes y los boletos pueden adquirirse de manera online a través del sistema de Trenes Argentinos o presencialmente en las estaciones habilitadas.

Para el recorrido entre Plaza Constitución y Mar del Plata, las tarifas parten desde los $25.000 en primera y $30.000 en pullman.

En cuanto al cronograma, de lunes a viernes habrá una salida desde Constitución a las 7.30, con paradas en las estaciones intermedias. También habrá un servicio a las 14.17 los lunes y viernes, mientras que los sábados partirá a las 14.32 y los domingos a las 14.52.

Para quienes realicen el trayecto inverso, desde Mar del Plata habrá una salida directa a la 1.11 de lunes a viernes. A esto se sumarán servicios a las 14.21 los lunes y viernes, 14.36 los sábados y 14.57 los domingos, estos últimos con paradas intermedias.

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Además, durante los fines de semana funcionará un refuerzo directo: partirá desde Constitución los viernes a las 17.08 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 22.53.

El servicio ferroviario entre ambas ciudades funciona todos los días y el viaje tiene una duración estimada de alrededor de seis horas, dependiendo del tipo de recorrido.

Los pasajeros también deben tener en cuenta que los boletos son personales e intransferibles y que deberán acreditar su identidad al momento del viaje. Trenes Argentinos mantiene, además, un 40% de descuento para jubilados y pensionados en los servicios de larga distancia.

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Con la apertura de la venta para octubre y noviembre, quienes tengan previsto visitar Mar del Plata durante la primavera ya pueden organizar con anticipación su viaje y asegurar lugar en los servicios disponibles.

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