La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) participó de la Expo Industria 2026, realizada en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la transferencia tecnológica y de servicios hacia el sector privado. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica (SVTT).

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Durante el evento, la comitiva universitaria mantuvo reuniones con empresas de sectores estratégicos como minería, petróleo y gas, industria alimenticia, recursos humanos e inteligencia artificial, con el fin de articular proyectos y aplicar investigaciones al entramado productivo. En ese marco, equipos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales presentaron servicios técnicos vinculados al análisis de agua, detección de radiación y procesamiento de datos mediante IA.

El secretario de la SVTT, Fernando Graña, destacó el nivel de los desarrollos expuestos: “El investigador que nos acompañaba dio una cátedra increíble sobre el tema de análisis de agua, características e identificación de radiación. Fue increíble la soltura, la capacidad y la tecnología que tiene la universidad en muchos de estos temas”.

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Asimismo, subrayó la percepción del sector empresario al asegurar que “parte de las consultas que nos hacían muchos de estos empresarios, de los referentes de empresas, era si éramos una universidad privada. Entiendo que tienen más vinculadas a las universidades privadas con esta actividad más proactiva, pero somos una pública”.

En paralelo, la UNMDP avanzó en la promoción de su capital intelectual, compuesto por 44 patentes registradas, de las cuales el 65% corresponde a cotitularidad con el CONICET, el 20% es de propiedad exclusiva y el 15% restante compartida con empresas, además de contar con seis registros internacionales. “Es un capital intangible. Estamos viendo cómo ponerlo en el balance de la Universidad, porque es un valor que tienen estas patentes. Se pueden, en realidad, más que vender, armar licencias”, explicó Graña.

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Finalmente, el funcionario remarcó que el objetivo es que las investigaciones generadas en el ámbito académico tengan un impacto concreto en el territorio: “Estas investigaciones tan relevantes en la ciudad deben impactar no solo en un journal a nivel internacional, sino también en el desarrollo productivo del Partido de General Pueyrredon y la región”.

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