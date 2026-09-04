Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO presentaron un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon para expresar su beneplácito por las definiciones y medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. En su mensaje, el mandatario reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

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En la iniciativa, los ediles pusieron especial énfasis en la relación de General Pueyrredon con la causa Malvinas. Señalaron que la comunidad mantiene un vínculo histórico con el Atlántico Sur a partir de su identidad marítima, portuaria y pesquera, y destacaron la importancia que tiene para Mar del Plata la protección de los recursos naturales y estratégicos del mar argentino.

Los integrantes de ambos bloques sostuvieron además que el reclamo soberano debe mantenerse de manera coherente ante la comunidad internacional mediante herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas e institucionales, dentro de lo establecido por la Constitución Nacional y el derecho internacional.

El proyecto también reivindica el papel de los veteranos, excombatientes, civiles e integrantes de las flotas pesquera y mercante que participaron o prestaron servicio durante el conflicto del Atlántico Sur. En ese sentido, los concejales remarcaron la particular vinculación que existe entre la historia local y quienes formaron parte de la guerra de 1982.

Finalmente, LLA y el PRO destacaron el trabajo de las instituciones de General Pueyrredon que mantienen viva la memoria de Malvinas y plantearon que desde el ámbito municipal debe continuar expresándose el compromiso con los veteranos y caídos, así como con la defensa pacífica de los derechos soberanos argentinos.

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