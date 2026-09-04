La Provincia sumó nuevos residentes y pre-residentes que continuarán su formación en hospitales y centros de salud de distintos municipios de la Región Sanitaria VIII.

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En total, 1.793 jóvenes profesionales ingresaron recientemente al sistema sanitario bonaerense luego de rendir el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense) y elegir los establecimientos donde desarrollarán su formación.

De ese total, 165 fueron destinados a instituciones de la Región Sanitaria VIII, tanto provinciales como municipales.

Hospitales y centros de salud que recibieron residentes

Entre los establecimientos provinciales que incorporaron profesionales se encuentran el Hospital Taraborelli de Necochea, el Hospital Materno Infantil Tetamanti y el Hospital Alende, ambos de Mar del Plata, además del Centro Regional de Hemoterapia.

También se adjudicaron cargos en distintos establecimientos municipales de la región. La lista incluye al Hospital Montalverne de Maipú, el Ramón Santamarina de Tandil, el E. Ferreyra de Necochea, el Bernardo Houssay de Mar del Plata (PAMI) y el Centro de Atención Primaria de Salud de Valeria del Mar.

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A ellos se suman el Hospital de Niños Villegas de Tandil, el Centro de Salud Libertad de General Pueyrredón, el Centro de Integración Comunitaria N° 2 de Balcarce, el centro de salud Barrio Norte de Necochea y el CIC La Movediza de Tandil.

“Invertir en el futuro de la salud pública”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la incorporación de los nuevos profesionales y señaló que el sistema de residencias representa una inversión estratégica para la salud pública.

“Incorporar residentes al sistema de salud es invertir en el futuro de la salud pública. Cada profesional que hoy entra a una residencia no solamente se está formando: está trabajando, atendiendo a nuestra población y construyendo el sistema sanitario que vamos a tener en los próximos años”, sostuvo.

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El funcionario también remarcó la importancia de la formación de especialistas dentro del sistema público y aseguró que la Provincia busca “formar, incorporar y fortalecer” a los trabajadores que sostienen la atención sanitaria.

La llegada de los nuevos residentes y pre-residentes permitirá reforzar los equipos de salud y ampliar la capacidad de atención en hospitales y centros sanitarios de la Región