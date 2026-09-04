El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires clausuró el geriátrico David y aplicó una multa a la empresa responsable luego de detectar una serie de irregularidades durante las actuaciones administrativas realizadas sobre el establecimiento.

Ads

Puede interesarte

La medida se conoció pocos días después de que el lugar quedara bajo la lupa por un episodio de presuntos malos tratos contra adultos mayores alojados en el establecimiento, protagonizado por un cuidador y denunciado por la propia empresa.

Clausura y sanción económica

De acuerdo con la resolución de la cartera sanitaria, las inspecciones permitieron constatar incumplimientos de las normas reglamentarias vigentes.

La autoridad consideró que la gravedad de las deficiencias detectadas constituía un “flagrante peligro para la salud de los pacientes”, por lo que resolvió disponer la clausura del geriátrico.

La sanción también contempla una multa económica para la empresa responsable del establecimiento, como consecuencia de las infracciones verificadas durante el procedimiento.

Ads

Las actuaciones administrativas contaron con la intervención de la Subsecretaría de Planificación Estratégica en Salud, organismo que participó del proceso que derivó en las medidas adoptadas.

La clausura no sería definitiva

La resolución establece que el cierre podría quedar sin efecto si se comprueba que fueron subsanadas las deficiencias que motivaron la sanción.

De esta manera, el geriátrico deberá acreditar ante la autoridad correspondiente que corrigió las irregularidades señaladas. El levantamiento de la clausura quedará sujeto a una nueva evaluación por parte de los organismos sanitarios competentes.

Ads

Hasta que esa verificación se concrete, el establecimiento permanecerá clausurado.

El antecedente de los malos tratos

La intervención del Ministerio de Salud se produce pocos días después de que el geriátrico David adquiriera notoriedad a raíz de un episodio en el que un cuidador habría maltratado a algunos de los residentes.

El hecho había generado preocupación por las condiciones de atención y cuidado de los adultos mayores y motivado la intervención de distintas autoridades.

Ahora, la autoridad sanitaria provincial avanzó con una sanción administrativa que incluye la clausura del establecimiento y una multa, a partir de las irregularidades detectadas durante sus actuaciones.

El geriátrico podrá volver a funcionar únicamente si las deficiencias señaladas son corregidas y las autoridades competentes determinan que el lugar reúne nuevamente las condiciones exigidas por la normativa sanitaria.