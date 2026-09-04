Batán: el Municipio reparó 95 cuadras y avanzó con un operativo de saneamiento urbano
La Delegación Batán informó además la limpieza de más de 80 puntos con residuos y tareas de mantenimiento en espacios públicos durante el último mes.
La Delegación Batán dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana informó que durante el último mes se concretaron trabajos de reparación de 95 cuadras, saneamiento de microbasurales y recolección de restos de poda en más de 80 domicilios del sector periurbano.
Las tareas incluyeron engranzado y acondicionamiento vial en distintas arterias de Batán, entre ellas Salvador Allende, Juan Pereda, Calle 48, Calle 45, Arturo Illia, Calle 50, Emilio Larraya, Julián Ríos y Houssay. En el barrio Las Canteras se realizaron intervenciones en Juana Manso, Florencio Sánchez, Mariano Rosas, Sayhueque, Juan Calchaquí y Camino de Las Canteras, mientras que en Las Dos Marías se trabajó sobre Alfredo Lepera, Julio Sosa, Diagonal Caminito, Celedonio Flores, Puán, Juan D’Arienzo y Calle 11, acceso a Valle Hermoso.
En materia de higiene urbana, se efectuaron operativos de limpieza en puntos críticos como las intersecciones de Calle 122 y 121, Calle 126 y Yupanqui, Calle 101 y 124 en El Colmenar, y Calle 126 y Julio Cortázar en Batán Norte, además de otros sectores como Calle 35, Calle 27, Calle 56, Héroes de Malvinas y Las Charitas.
La recolección de ramas y montículos en domicilios se realizó en articulación con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). Además, se llevaron adelante tareas de mantenimiento en la bicisenda y banquinas de la Ruta 88, la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal N°27, la Escuela Municipal de Formación Profesional N° 7, el CAPS de El Boquerón, el Monumento al Ciclista, la Casa del Niño La Ardillita y plazas de distintos barrios como El Morrito, Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán y El Timbó.
Desde el Municipio recordaron que los arrojos ilegales pueden denunciarse a través de la línea gratuita 147.