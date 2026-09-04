La Delegación Batán dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana informó que durante el último mes se concretaron trabajos de reparación de 95 cuadras, saneamiento de microbasurales y recolección de restos de poda en más de 80 domicilios del sector periurbano.

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Las tareas incluyeron engranzado y acondicionamiento vial en distintas arterias de Batán, entre ellas Salvador Allende, Juan Pereda, Calle 48, Calle 45, Arturo Illia, Calle 50, Emilio Larraya, Julián Ríos y Houssay. En el barrio Las Canteras se realizaron intervenciones en Juana Manso, Florencio Sánchez, Mariano Rosas, Sayhueque, Juan Calchaquí y Camino de Las Canteras, mientras que en Las Dos Marías se trabajó sobre Alfredo Lepera, Julio Sosa, Diagonal Caminito, Celedonio Flores, Puán, Juan D’Arienzo y Calle 11, acceso a Valle Hermoso.

En materia de higiene urbana, se efectuaron operativos de limpieza en puntos críticos como las intersecciones de Calle 122 y 121, Calle 126 y Yupanqui, Calle 101 y 124 en El Colmenar, y Calle 126 y Julio Cortázar en Batán Norte, además de otros sectores como Calle 35, Calle 27, Calle 56, Héroes de Malvinas y Las Charitas.

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La recolección de ramas y montículos en domicilios se realizó en articulación con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). Además, se llevaron adelante tareas de mantenimiento en la bicisenda y banquinas de la Ruta 88, la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal N°27, la Escuela Municipal de Formación Profesional N° 7, el CAPS de El Boquerón, el Monumento al Ciclista, la Casa del Niño La Ardillita y plazas de distintos barrios como El Morrito, Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán y El Timbó.

Desde el Municipio recordaron que los arrojos ilegales pueden denunciarse a través de la línea gratuita 147.

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