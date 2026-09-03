El Ente Municipal de Servicios Urbanos realizará este viernes de 09:00 a 12:00 una jornada de educación y concientización ambiental en el Instituto Juan Gutenberg (Larrea 248).

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La actividad estará destinada a estudiantes del nivel secundario y se desarrollará mediante propuestas recreativas orientadas a promover hábitos sustentables y fortalecer el cuidado de los recursos naturales, luego de una edición previa realizada con alumnos del nivel primario de la misma institución.

Las jornadas se llevan adelante de forma itinerante el primer viernes de cada mes en establecimientos educativos públicos y privados del distrito, con un temario elaborado por especialistas del municipio.

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La iniciativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, articula la participación de las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental, Recursos Naturales, Guardaparques y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, junto con la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el Observatorio Vial y Defensa Civil.

Los establecimientos interesados en recibir las jornadas pueden solicitarlas enviando un correo electrónico a [email protected].

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