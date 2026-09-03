La Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon aprehendió hoy a un hombre en pleno centro, tras un alerta vecinal y la denuncia de un comerciante por un intento de robo.

Ads

Al arribar al lugar, en la intersección de Santa Fe y Moreno, los agentes constataron que el individuo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se labraron las actas correspondientes por dicha infracción.

En ese contexto, el propietario de un comercio cercano informó que el sujeto había intentado sustraer mercadería momentos antes. Al ser abordado por el personal, el hombre adoptó una actitud hostil hacia los efectivos, lo que derivó en su reducción mediante el uso de esposas de seguridad para resguardar la integridad de los presentes.

Puede interesarte

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Ads

Ads