La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó el programa Familias que Abrazan en un encuentro realizado en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, ante un salón colmado y con la participación de autoridades, funcionarios, concejales, familias y representantes del Poder Judicial.

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El programa tiene como objetivo ofrecer una alternativa familiar transitoria para niños que, ante situaciones graves, deben ser separados temporalmente de su familia de origen mediante una medida de protección, garantizando un entorno seguro, de contención y cuidado.

Del encuentro participó el intendente municipal Agustín Neme, junto a concejales, funcionarios municipales, representantes del Poder Judicial y otras autoridades, además de familias interesadas en conocer el funcionamiento y las formas de participación.

Se pone en marcha "Familias que Abrazan", un programa que brinda a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de crecer y transitar una etapa de sus vidas en un hogar, con cuidado, afecto y contención.



Porque sentirse acompañado, escuchado y querido hace la diferencia. Hay… pic.twitter.com/GBv5sAlCgi — Agustin Neme (@agustin_neme) September 2, 2026

La apertura estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf, quien contextualizó el trabajo de la cartera y destacó la importancia de la iniciativa. Luego, la concejal Marianela Romero, autora del proyecto, repasó el proceso legislativo que permitió su aprobación.

Posteriormente, la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Zulcovsky, detalló el funcionamiento de la Dirección de Niñez y Adolescencia y su articulación con el programa. Finalmente, la coordinadora del programa, Cristina Casals, explicó las características del acogimiento y el proceso de participación para las familias interesadas.

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Familias que abrazan busca garantizar que los niños transiten el período de separación de su familia de origen en un entorno seguro y afectivo. El acogimiento es temporal y no constituye una vía de adopción. Además, las familias participantes contarán con acompañamiento de un equipo interdisciplinario durante todo el proceso.

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Como continuidad de la presentación, se anunció la realización de una jornada informativa para familias interesadas, donde se brindará orientación y se despejarán dudas sobre el proceso de postulación. Para consultas y preinscripción, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 223 5772005 o ingresar al sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/familiasabrazan.

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