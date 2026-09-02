El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció una programación de actividades gratuitas para septiembre en la Biblioteca Parlante (14 de Julio y Almirante Brown).

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Las propuestas están orientadas a la participación comunitaria, la expresión y el acceso inclusivo a la cultura, con especial foco en personas con discapacidad y adultos mayores.

La agenda incluye tres espacios principales. El primero es Mover, un taller de movimiento libre y bienestar coordinado por Eugenia Zorzutti, que se desarrollará los lunes de 09:30 a 10:30. El segundo es Palabra Viva, una ronda de lectura en voz alta de literatura contemporánea, programada para los martes a las 10:00.

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Finalmente, el tercero de estos espacios es el Ciclo Encuentros de Humanidad, un espacio de debate sobre derechos culturales que se realizará los viernes de 11:00 a 12:00.

Este último ciclo comenzará con una exposición de Félix Bello, quien abordará el teatro como herramienta de integración social.

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