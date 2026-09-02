La Provincia de Buenos Aires prorrogó por 120 días corridos la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales cuyos vencimientos se hayan producido o se produzcan entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

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La medida fue establecida por la Disposición N° 12/2026 del Ministerio de Transporte bonaerense y apunta principalmente a garantizar la continuidad laboral de los conductores profesionales que todavía encuentran dificultades para acceder a los turnos necesarios para completar el trámite de renovación.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el problema no está en los turnos de los Centros de Emisión de Licencias, sino en las instancias previas de capacitación y los exámenes psicofísicos, que deben realizarse mediante prestadores externos registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En ese marco, la Provincia pidió al organismo nacional que habilite nuevos prestadores para ampliar la cantidad de turnos disponibles y mejorar la cobertura. Mientras se resuelve esa situación, se estableció la prórroga excepcional para evitar que las demoras dejen sin habilitación laboral a los choferes.

Además, se ampliaron las alternativas en jurisdicciones cercanas. En la Ciudad de Buenos Aires hay tres prestadores habilitados para exámenes psicofísicos y seis para capacitación; en Viedma se incorporaron dos y uno, respectivamente, mientras que en La Pampa se sumaron un prestador psicofísico y tres de capacitación.

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La extensión tiene validez en todo el territorio argentino. Los conductores alcanzados podrán circular durante los 120 días adicionales contados desde el vencimiento de su licencia y se recomienda llevar una copia impresa de la Disposición N° 12/2026 junto con el registro para acreditar la vigencia prorrogada ante un eventual control.

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