La Seccional Mar del Plata de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunció el vaciamiento de la sede local del PAMI y señaló que sus afiliados quedan a la deriva por falta de centros de atención.

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En un comunicado, la Seccional informó que desde hace algunos años el Instituto viene sufriendo la pérdidas de derechos en todos los sentidos, una medida que afecta a los más de 220.000 afiliados que hay dentro de la Unidad de Gestión Local (UGL) XI (Mar del Plata y la región).

“Hoy en día tenemos a los prestadores colapsados por la demanda y la falta de complejidad dentro de la región. Esta semana se sumó el Sanatorio Belgrano que dejó de prestar servicios a 8000 capitados y entre ellos internados, más los afiliados que no capitaban y se atendían con diferentes especialistas y hasta con cirugías ya programadas”, subrayaron desde la ATE local.

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Para el Sindicato “todo esto tiene una consecuencia dañina para el afiliado; el abandono es total ya que debe ir a las diferentes agencias o bocas de atención a pedir soluciones”.

Asimismo, agregó en el comunicado que “esto es parte del desguace del PAMI, lo que genera una demanda que hoy en día es mayor a la que los trabajadores ya veníamos teniendo años anteriores con largas filas desde temprana hora ocasionando turnos con más de un mes para poder dar alguna respuestas”.

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Según subrayaron “los trabajadores del Instituto venimos sufriendo las políticas de ajuste y maltrato de este gobierno con más de 600 despidos a nivel nacional en un año, con la caída de un 60 % del salario sin paritarias dignas y vemos hoy con mucha preocupación la situación y continuidad, tanto de las agencias como las de bocas de atención que cuenta la ciudad y alrededores, ya que la implementación del retiro voluntario determinó que el 30% de la planta de esta UGLXI se ha ido”.

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