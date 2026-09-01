La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon llevará adelante el próximo miércoles 9, de 09:00 a 14:00, una nueva jornada de entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627).

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La iniciativa está destinada a niños y adolescentes de 6 a 17 años con el objetivo de facilitar su participación en actividades deportivas, recreativas, artísticas y educativas en instituciones adheridas de Mar del Plata.

Desde el Ejecutivo local recordaron que las familias que ya retiraron la tarjeta deben presentarse en la institución elegida al momento de la inscripción para iniciar la disciplina. Los fondos acreditados están destinados exclusivamente a solventar esa actividad específica y no pueden utilizarse en otros establecimientos.

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En tanto, esta nueva entrega se dirige únicamente a quienes se inscribieron previamente y deberán concurrir con el DNI del beneficiario para completar el retiro.

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