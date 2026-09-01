El concejal de Unión por la Patria Diego García cuestionó el estado de las calles de granza de Mar del Plata y Batán y denunció un “abandono total” por parte del Municipio.

Ads

Según planteó el edil, el problema se profundiza a pesar del cobro de la Tasa Vial, que representa el 3% sobre el valor del combustible y es abonada por los contribuyentes al momento de cargar nafta o gasoil.

Puede interesarte

García puso el foco en los números incluidos en el Presupuesto 2026 y aseguró que el Municipio destinó poco más de $1.540 millones para el arreglo y mantenimiento de unas 30.000 calles de todo el partido de General Pueyrredon.

De acuerdo con esa proyección, el monto destinado equivaldría a unos $51.000 por cuadra, una cifra que, según advirtió el concejal, resultaría insuficiente incluso para afrontar el costo de los materiales necesarios para realizar tareas básicas de mantenimiento.

“Los vecinos no paran de comunicarse al 147 y de reclamarle al intendente, pero hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta. Cuando mirás los números del presupuesto entendés por qué: pretenden hacerle creer a la gente que van a arreglar 30.000 calles con 51.000 pesos por cuadra, cuando esa plata no alcanza ni para comprar un bolsón de piedra”, afirmó.

Ads

El concejal también señaló que, transcurridos nueve meses del año, hay sectores de la ciudad donde la maquinaria municipal no habría realizado trabajos de mantenimiento.

“Van nueve meses del año y hay barrios donde no fueron a arreglar ni una sola vez”, sostuvo García.

Críticas por el destino de la Tasa Vial

El edil opositor también cuestionó el destino de los recursos recaudados a través de la Tasa Vial y consideró que existe una diferencia entre lo que pagan los vecinos y el estado actual de las calles.

Ads

“Todos pagamos la Tasa Vial al cargar combustible, con eso recaudan muchísimo dinero que evidentemente no invierten, porque nuestras calles y caminos están cada vez peor”, afirmó.

En ese sentido, advirtió especialmente por la situación de los barrios periféricos y las zonas donde todavía no existe pavimento.

“Ni hablar de los vecinos que ni siquiera tienen asfalto, tampoco tienen granza, tienen calles de barro directamente”, agregó.

Desde Unión por la Patria reclamaron al Ejecutivo municipal explicaciones sobre el destino de los fondos recaudados mediante las tasas locales y solicitaron que se envíen maquinaria y materiales a los barrios que presentan mayores dificultades.

El planteo apunta a garantizar el mantenimiento de las calles de granza y mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de Mar del Plata y Batán, donde los vecinos vienen realizando reclamos por el deterioro de los caminos.