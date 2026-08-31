El sector frutihortícola de Mar del Plata atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años. Así lo advirtió Ricardo Velimerovich, quien aseguró que los productores llegan a la nueva temporada con menos capital, deudas acumuladas y serias dificultades para comprar los insumos necesarios para volver a sembrar.

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Según explicó, la situación se agravó después de un verano con ventas muy complicadas y varios meses en los que los precios obtenidos por la producción quedaron por debajo de los costos. A esto se sumaron aumentos de insumos y distintos problemas climáticos que, de acuerdo con Velimerovich, vienen provocando una reducción sostenida de la superficie cultivada.

“Venimos año tras año perdiendo más de un 20% de superficie”, señaló. Entre los factores que golpearon al sector mencionó las inclemencias meteorológicas y la fuerte sequía registrada hacia fines del año pasado. En ese mismo período, indicó, se produjo la quita de subsidios sobre la energía eléctrica, justo cuando muchos productores debían intensificar el riego.

Ese escenario generó nuevas deudas y refinanciaciones. Según explicó, numerosos productores tuvieron dificultades para pagar tanto la electricidad como los insumos utilizados durante la temporada anterior y ahora enfrentan el invierno, momento en el que deberían realizar las compras necesarias para iniciar un nuevo ciclo productivo, sin recursos suficientes.

Velimerovich aseguró que actualmente existe una merma cercana al 40% en la producción y que algunos propietarios están buscando asociarse con otros productores para reunir capital, mantener puestos de trabajo y evitar abandonar completamente la actividad. Sin embargo, advirtió que la cantidad de hectáreas destinadas a producir continúa reduciéndose.

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A las dificultades financieras se agregan los problemas de infraestructura rural. El referente sostuvo que durante más de dos años hubo caminos en malas condiciones, lo que provocó roturas de vehículos y complicaciones para el transporte. Incluso señaló que algunos compradores de otras ciudades dejaron de viajar a Mar del Plata debido al estado de los accesos.

La caída del consumo también afecta directamente al sector. Velimerovich explicó que una menor demanda termina presionando los precios en los mercados concentradores y dificulta todavía más que los productores puedan cubrir sus costos. “Entramos en un sistema de emergencia en lo productivo”, afirmó.

El impacto, además, podría superar al propio sector rural. Según destacó, alrededor del 80% de lo que produce el cordón frutihortícola marplatense se comercializa en otras partes del país, por lo que representa una fuente de ingresos que luego circula en la economía local y especialmente en las zonas periféricas.

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En ese sentido, advirtió que una menor actividad también puede afectar a transportistas, proveedores, trabajadores y distintos oficios que dependen de manera indirecta de la producción. “Se va a notar la disminución económica en el sector y esto va a traer consecuencias futuras, tanto productivas como sociales”, concluyó Velimerovich.