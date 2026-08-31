Camuzzi y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata pusieron en marcha la segunda edición de “Rediseña”, un concurso que invita a estudiantes a reutilizar materiales provenientes de caños en desuso para desarrollar nuevas soluciones destinadas al espacio público.

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La iniciativa forma parte de “Vuelta de Caño”, un programa de la empresa orientado a darle un nuevo uso a materiales que ya cumplieron su función original dentro de la operación. En esta nueva convocatoria podrán participar estudiantes de las carreras de Diseño Industrial y Arquitectura, quienes deberán presentar propuestas originales, viables y que puedan llevarse a la práctica mediante procesos productivos reales.

El lanzamiento de esta segunda edición se realizó el jueves 20 de agosto con la participación de autoridades de Camuzzi y de la FAUD. El objetivo es que los alumnos puedan trabajar sobre necesidades concretas del entorno urbano y aplicar sus conocimientos en proyectos que combinen diseño, innovación y reutilización de materiales.

La primera edición tuvo una importante participación: se presentaron 41 proyectos pensados para convertirse en elementos y objetos funcionales para la vía pública. Las propuestas buscaron mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana a través de diseños que pudieran fabricarse con tecnologías de reciclaje disponibles.

Desde Camuzzi destacaron la continuidad del trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Esta experiencia nos permite brindar a los estudiantes la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos y desarrollar soluciones que generen valor para la comunidad”, señaló Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de la compañía.

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Con la nueva edición de “Rediseña”, la propuesta apunta a seguir vinculando la formación universitaria con desafíos concretos de la ciudad, al mismo tiempo que promueve la reutilización de materiales y una mirada sustentable sobre el diseño urbano.

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