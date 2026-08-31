La Casa Mariano Mores, ubicada en el Chalet Ave María de Alem 2469, esquina Gascón, dio a conocer su programación para septiembre, con una serie de actividades gratuitas destinadas a vecinos y turistas. El espacio preserva parte de la historia personal y artística del reconocido compositor y permite conocer su vínculo con Mar del Plata, ciudad en la que tuvo su tradicional residencia de verano.

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Durante el mes habrá visitas guiadas los lunes y miércoles a las 11, con recorridos por las habitaciones de la propiedad, relatos sobre la trayectoria y la vida cotidiana de Mores y una muestra fotográfica de su familia en la ciudad. Además, los sábados de 16 a 19 la casa permanecerá abierta para quienes quieran recorrerla con asistencia del personal.

La propuesta también incluye un programa educativo para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios denominado “La Historia del Tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense”. El recorrido aborda la historia del género, la biografía del músico, el patrimonio cultural y distintos aspectos de la Mar del Plata y la música del siglo XX. Las instituciones interesadas pueden solicitar turno a través del correo [email protected] o comunicándose al 499-7970, interno 2944.

Dentro de la agenda especial, el sábado 5 a las 17 se realizará “Una tarde Gardeliana”, organizada por la Sociedad de Admiradores de Carlos Gardel. El encuentro estará dedicado a recordar al histórico cantante y a otras figuras del tango, con la participación de los intérpretes Walter Larroquet y Carmen Usuga.

Por otra parte, el sábado 19 a las 17 llegará “De la Raíz a la Copa”, una propuesta del profesor Lautaro Cazeneuve que combinará guitarra y un recorrido por obras de autores como Johann Sebastian Bach, Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Juan Falú y Máximo Diego Pujol. También participarán Augusto Guarnerio, Julián García y Martina Casazza.

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Todas las actividades anunciadas son gratuitas. Para obtener más información, la Casa Mariano Mores dispone además de sus perfiles en Facebook e Instagram bajo el usuario @casamarianomores.

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