La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también empezó a sentirse en Mar del Plata. En El Nuevo Mundial, ubicado en Moreno y Santa Fe, colocaron carteles con la frase “Gracias Messi” alrededor de la estatua que representa al capitán levantando la Copa del Mundo.

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Además, desde el lugar impulsaron una propuesta para que marplatenses y turistas puedan acercarse a dejar su firma o escribir un mensaje dedicado al futbolista. Para eso prepararon un libro especial que irá reuniendo palabras de agradecimiento y recuerdos de quienes quieran participar del homenaje.

El espacio cuenta también con un mini museo vinculado al fútbol y a los Mundiales, donde se exhiben fotografías de Messi, distintos objetos y una réplica de la Copa del Mundo.

Una vez completado, el libro quedará guardado en las vitrinas del lugar junto al resto de los recuerdos. Sin embargo, quienes impulsaron la iniciativa tienen una expectativa mayor: que en algún momento pueda llegar al propio Messi.

De esta manera, Mar del Plata se suma a las muestras de afecto hacia el histórico capitán argentino con una propuesta abierta al público y pensada para reunir, en un mismo lugar, cientos de mensajes de agradecimiento.

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