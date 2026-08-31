El reconocido sociólogo y especialista en pobreza y desigualdad, Agustín Salvia, visitará este martes 1 de septiembre la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), donde brindará una conferencia en el marco de la jornada “Debates urgentes: Pobreza, endeudamiento y feminización de la crisis”.

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La actividad comenzará a las 11 en el Aula Silvia Filler del Rectorado de la UNMDP. Salvia estará a cargo de la conferencia “Deudas sociales, fragmentación y subjetividad cotidiana”, en la que analizará las transformaciones de las condiciones de vida y sus dimensiones sociales y subjetivas. La apertura estará a cargo de la rectora Mónica Biasone y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Gabriela Guerra.

La jornada buscará poner en discusión algunas de las principales problemáticas sociales que atraviesan al país, con especial atención en la relación entre pobreza, endeudamiento de los hogares y crisis de los cuidados. La propuesta tendrá una mirada interseccional y con enfoque de género y derechos, combinando los aportes académicos con las experiencias de organizaciones sociales que trabajan diariamente en los barrios.

Endeudamiento y cuidados

A las 12, luego de la exposición de Salvia, se realizará el panel “Entre la deuda y los cuidados: experiencias y desafíos para sostener la vida”, a cargo de Virginia Franganillo y Luci Cavallero.

El encuentro permitirá profundizar en cómo las dificultades económicas y el endeudamiento impactan sobre las tareas de cuidado y las desigualdades sociales. También habrá un espacio de intercambio con referentes de organizaciones sociales locales, que compartirán sus experiencias y diagnósticos sobre las estrategias comunitarias desarrolladas frente a la crisis, con los aportes de Romina Cutuli.

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Además, durante la jornada se podrá recorrer “La mesa del hambre y la malnutrición”, una intervención escenográfica realizada por Huara Quiroga que presenta estadísticas vinculadas con la malnutrición infantil y la situación social en el partido de General Pueyrredon.

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