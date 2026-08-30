La mujer que resultó herida tras un fuerte accidente en la Ruta 2 fue identificada como Sara Mirta Vera, de 74 años y oriunda de Mar del Plata. El vehículo que conducía despistó, volcó y terminó debajo de un puente en jurisdicción de Chascomús.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 93 de la autovía, cuando Vera circulaba a bordo de un Peugeot 208 en sentido hacia Mar del Plata.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el automóvil impactó contra la estructura de un puente y posteriormente salió de la calzada. Tras el despiste, el rodado volcó y quedó debajo de la construcción con importantes daños.

A raíz del siniestro se desplegó un operativo de emergencia en el sector. Una ambulancia de AUBASA acudió al lugar y su personal brindó las primeras asistencias a la conductora.

Luego de evaluarla, los profesionales resolvieron trasladarla al Hospital de Chascomús para que recibiera atención médica por las lesiones sufridas. Hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud.

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En el lugar también trabajaron efectivos del Departamento de Operaciones Viales Zona Vial I La Plata, pertenecientes al Destacamento Vial Samborombón, junto con personal médico y peritos.

Las actuaciones buscan establecer cómo se produjo el accidente y determinar qué provocó que la mujer perdiera el control del Peugeot 208.

Una vez concluidas las tareas de asistencia y las primeras actuaciones en el kilómetro 93, la circulación sobre la Ruta 2 quedó nuevamente habilitada.

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