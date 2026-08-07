Fatal accidente en Panamericana: una niña perdió la vida y tres personas fueron hospitalizadas

Una tragedia vial se registró este sábado por la mañana en la Autopista Panamericana, donde una nena de 2 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras un fuerte choque ocurrido a la altura del kilómetro 31, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.