Tragedia en el Skate Park: la querella pidió investigar a responsables del taller y la VTV
El pedido se dio tras detectar presuntas irregularidades en la revisión del colectivo involucrado en el siniestro que causó la muerte de Guadalupe Merlos.
El pedido se dio tras detectar presuntas irregularidades en la revisión del colectivo involucrado en el siniestro que causó la muerte de Guadalupe Merlos.
La conductora de 54 años murió en un paso a nivel. La Justicia investiga la mecánica del hecho y analiza cámaras de seguridad para determinar responsabilidades.
El siniestro ocurrió esta tarde en la zona del Skatepark. Las seis personas fueron trasladadas en código rojo y permanecen internadas con heridas de diversa gravedad en el HIGA.
Una tragedia vial se registró este sábado por la mañana en la Autopista Panamericana, donde una nena de 2 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras un fuerte choque ocurrido a la altura del kilómetro 31, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro ocurrió en la intersección de Alvarado y Don Bosco. La víctima falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas en el impacto. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
El hecho ocurrió en Jara y Laprida. No hubo heridos, pero uno de los conductores presentó una licencia con indicios de falsificación y quedó imputado.
La víctima, de 57, colisionó con un auto. Fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al HIGA.
El hecho ocurrió en la intersección de Colón y República del Líbano. La Justicia imputó al conductor de la moto por encubrimiento.
Un joven de 21 años resultó con politraumatismos tras el impacto y fue trasladado a un centro de salud.
El hecho ocurrió este lunes por la mañana. El hombre, de 51 años, sufrió un síncope mientras manejaba y fue asistido en el lugar.
El hecho se registró a primera hora de la mañana. La víctima, que llevaba casco, fue asistida en el lugar y no requirió traslado.
El impacto ocurrió en una esquina céntrica y la mujer fue trasladada al hospital con una posible fractura en la pierna.