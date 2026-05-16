Un accidente vial ocurrido en el barrio San Cayetano derivó en el secuestro de una motocicleta con pedido activo y la notificación del conductor por “encubrimiento”, en un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Decimosegunda.

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El siniestro ocurrido en la intersección de Avenida Colón y República del Líbano involucró a un remise de la empresa Paso Card, conducido por una joven de 23 años, y una motocicleta Honda Wave manejada por un hombre de 55, lo que motivó la intervención policial y las posteriores averiguaciones.

Tras las tareas de rigor, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo por una causa de “hurto” del 7 de octubre de 2024 e intervención de la Comisaría Cuarta.

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Ante esta situación, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, dispuso actuaciones por el delito de “encubrimiento” para el conductor del rodado, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. La motocicleta fue secuestrada.

Por su parte la Fiscalía N°11, a cargo de Juan Tapia, no tomó temperamento respecto de la conductora del remise con relación a las lesiones culposas.

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