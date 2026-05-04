Un violento accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 9:25 en la intersección de Vértiz y Casildo Villar, donde una camioneta terminó impactando contra un árbol tras una serie de maniobras fuera de control.

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Según la información recabada, el conductor —un hombre de 51 años— habría sufrido un síncope mientras circulaba, lo que derivó en la pérdida del control del vehículo. En ese contexto, la camioneta avanzó varios metros de manera descontrolada, subió al cordón y golpeó árboles antes de detenerse tras un fuerte impacto.

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El rodado, una Chevrolet S10, quedó con daños estructurales severos, prácticamente inutilizable, y en una posición inestable tras la colisión. A pesar de la violencia del choque, el conductor no presentó lesiones de gravedad más allá del episodio de salud que originó el hecho, y no fue necesario su traslado.



De acuerdo a las primeras versiones, el mismo vehículo habría protagonizado minutos antes otro incidente en la zona de Jacinto Peralta Ramos y Vértiz, donde colisionó con un Fiat Siena, para luego continuar su marcha descontrolada durante varias cuadras.

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El siniestro generó preocupación entre vecinos por el recorrido que realizó la camioneta y el riesgo que implicó para peatones y otros conductores. En el lugar trabajaron equipos de emergencia y se dispuso el retiro del vehículo mediante grúa debido a los daños sufridos.