El youtuber Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox, murió este domingo en un choque múltiple registrado sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de Pehuajó. El creador de contenido tenía 27 años y viajaba junto a su familia en un Honda Civic cuando se produjo el accidente.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 e involucró al auto en el que iba Funes, una camioneta Chevrolet S10 y un camión. De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto principal habría sido entre el Honda Civic y la camioneta, aunque el transporte de carga también habría formado parte de la secuencia que ahora investiga la Justicia.

Como consecuencia del choque, murieron Chatterbox y su padre, quien conducía el vehículo. En la parte trasera del auto viajaban la esposa del hombre y la hija de la pareja, que sobrevivieron, lograron salir por sus propios medios y fueron trasladadas en estado de shock al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron curaciones.

La familia se dirigía hacia Pehuajó para despedir a la abuela del youtuber, quien había fallecido el jueves a los 87 años. Además, los ocupantes de la camioneta resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica, mientras que el conductor del camión salió ileso.

Chatterbox era un reconocido creador de contenido, principalmente por sus videos de videojuegos, desafíos y humor orientados al público adolescente. En YouTube había superado los 1,7 millones de suscriptores y en TikTok contaba con más de un millón de seguidores.

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La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca determinar cómo se produjo el choque. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias.

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