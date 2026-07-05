La Fragata ARA Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, fue una de las protagonistas del gran desfile internacional de veleros realizado este sábado sobre el río Hudson, en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. Tras recorrer las aguas frente a Manhattan y la Estatua de la Libertad, la embarcación amarró en los muelles de Nueva York, donde permanecerá como parte de las actividades oficiales del evento Sail 250.

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La nave argentina forma parte del 54° Viaje de Instrucción, una travesía destinada a completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Armada y a representar al país en distintos puertos del mundo mediante actividades protocolares, culturales y diplomáticas.

El desfile reunió a más de 40 grandes veleros y buques escuela provenientes de una veintena de países, convirtiéndose en una de las mayores concentraciones de este tipo de embarcaciones realizadas hasta la fecha. La navegación por el río Hudson fue el acto central de las conmemoraciones organizadas en Nueva York por el aniversario de la independencia estadounidense.

Antes de arribar a Nueva York, la Fragata Libertad había realizado escalas en Norfolk y Baltimore, donde desarrolló una intensa agenda institucional y recibió la visita de miles de personas. En esas ciudades también participaron los guardiamarinas de intercambios académicos, recorridas históricas y actividades junto a otras armadas participantes del Sail 250.

La presencia del emblemático velero argentino en Estados Unidos refuerza el papel de la Fragata Libertad como embajadora del país en el exterior, combinando su función de formación naval con la promoción de los vínculos internacionales y la representación de la Argentina en uno de los encuentros marítimos más importantes del mundo.

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