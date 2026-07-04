La investigación penal contra Manuel Adorni sumó una primera medida restrictiva luego de que el juez federal Ariel Lijo dispusiera la prohibición de salida del país sin autorización judicial, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en Comodoro Py.

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La resolución fue adoptada a partir de un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó limitar los movimientos internacionales del ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial. De este modo, cualquier viaje al exterior deberá ser previamente informado y evaluado por el juzgado interviniente.

No obstante, el magistrado rechazó el pedido de detención preventiva impulsado por denunciantes particulares. Según se argumentó en sede judicial, el ex funcionario no presenta antecedentes penales, cuenta con arraigo domiciliario comprobado y mantiene bienes registrados en el país, elementos que atenúan el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

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El planteo del Ministerio Público se produjo tras versiones que indicaban una posible radicación de Adorni en Uruguay luego de su salida del Gobierno. En ese contexto, la Justicia optó por una medida intermedia de control sin avanzar hacia una restricción más gravosa de la libertad.

Desde los tribunales también se aclaró que la prohibición de salida del país alcanza exclusivamente al exfuncionario y no a su pareja, Bettina Angeletti, quien también figura bajo investigación en el expediente.

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En paralelo, la causa avanza sobre un eje central: la justificación del patrimonio de Adorni. La fiscalía trabaja con el apoyo técnico de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) en la elaboración de un informe contable que analizará ingresos, activos y declaraciones juradas.

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Fuentes judiciales estiman que esa pericia estará finalizada antes del inicio de la feria judicial de invierno. Ese informe será determinante para la evolución del expediente, ya que abrirá la instancia para que la defensa, encabezada por Matías Ledesma, intente acreditar el origen lícito de los fondos observados.

En caso de que los argumentos defensivos no resulten suficientes, el proceso podría avanzar hacia una citación a declaración indagatoria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

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