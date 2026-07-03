Un joven de 19 años con pedido de captura activo se fugó de la Comisaría 27ª de Arroyo Seco, tras haber sido detenido horas antes en el marco de una causa por amenazas, lo que motivó un operativo de búsqueda en la zona.

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El evadido fue identificado como Marcos Uriel Pérez, sobre quien pesaba una orden de detención emitida el 17 de marzo. Su arresto se había concretado el mismo día de la fuga, luego de distintos procedimientos de localización.

Según las primeras actuaciones, el joven solicitó permiso para dirigirse al baño de la dependencia y, tras una demora, el personal policial constató que había violentado un ventiluz para escapar hacia el exterior, aprovechando un descuido en la custodia.

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Tras el episodio, la Jefatura policial desplegó un operativo de rastrillaje en los alrededores de la seccional y en accesos estratégicos a la localidad, en coordinación con patrullas regionales, aunque hasta el momento no se logró dar con su paradero.

En paralelo, se iniciaron actuaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades del personal policial, ante la eventual existencia de negligencia o fallas en el sistema de vigilancia.

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Fuentes del caso indicaron que el joven posee antecedentes por desobediencia en abril de 2022 y tentativa de robo calificado en noviembre de 2025.

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